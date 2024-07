Coco Bae, "voglio farlo con un uomo per ogni Paese". E lo ha fatto: chi sono i peggiori

06 luglio 2024 a

a

a

Si chiama Coco Bae, di professione attrice a luci rosse e vuole fare il giro del mondo. Un giro del mondo, però, molto spinto: vuole andare a letto con un uomo per ogni singolo paese, fino a "coprire" tutti gli stati del mondo. E Coco spiega che, ad ora, è arrivata a quota 40.

"Le mie regole - ha spiegato a PerthNow - sono quelle di contare il paese sul passaporto, non il luogo in cui l'uomo vive al momento dell'incontro". Dunque, come se nulla fosse, ha rivelato di avere avuto incontro piccantissimi con uomini di "Usa, Canada, Regno Unito, Israele, Australia, Haiti, El Salvador, Paesi Bassi, Norvegia, Grecia, Francia, Belgio, Germania, Danimarca, Irlanda, Belize, Gibuti, Nicaragua, Italia, Guatemala, Svizzera, Argentina, Honduras, Costa Rica, Thailandia, Russia, Colombia - forse, ma non se sono sicura - Albania, Brasile, India, Spagna, Perù, Libano, Algeria, Croazia, Serbia, Armenia, Scozia, Ucraina e Nuova Zelanda". Tanta roba, insomma.

Poi l'attrice si è anche spesa nelle sue personalissime pagelle, spiegando che a suo dire "i latini sono più intensi". Nel dettaglio, ha spiegato che "i miei amanti brasiliani sono stati i più piacevoli da frequentare. Avevano voglia di divertirsi, in qualsiasi modo". Meglio non andare oltre.

Come "allenarsi" alla dipendenza da cocaina: cosa sniffano i ragazzini italiani

Quindi Coco ha aggiunto che i maschietti dei paesi più conservatori sarebbero "sperimentali" quando si tratta di andare a letto. "Molte culture conservatrici amano gli atti più fuori dal coro. Per esempio, ho incontrato molti uomini arabi e indiani a cui piace molto il se*** an*** in varie forme", ha assicurato. Infine, i peggiori: secondo Coco Bae in fondo alla classifica ci sono i tedeschi, bollati come gli uomini più noiosi e meno focosi del globo, almeno quello ch fino ad ora ha "visitato".