Red Ronnie, la follia: dove ha buttato 150 milioni in contanti

"Piangevo sempre. Ero emarginato. Avevo il soffio al cuore, perciò non giocavo a pallone, passeggiavo da solo nel boschetto. Ero stonato, quindi fuori dal coro delle voci bianche. E avevo i capelli rossi, mi prendevano in giro: 'Rosso Malpelo' o 'Roscio, passa domani che oggi è moscio'": Red Ronnie ha parlato del suo periodo più difficile in seminario quando era piccolo. Intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato anche del suo periodo come impiegato in banca: "Mi so adattare, tutto serve. Contavo i soldi alla cassa. Un giorno ritirai 150 milioni in contanti dal caveau centrale del Credito Romagnolo e buttai la valigetta sul sedile della 500".

Il critico musicale, poi, ha raccontato degli aneddoti su Jovanotti: "Dormiva spesso a casa mia, portò un quadernetto su cui aveva scritto La tribù che balla, gli dissi: 'Vai così che vai bene'. Siamo andati a Cuba insieme due volte. Nel 2001 uscimmo in mare con due canoe. Di colpo il cielo si rannuvolò. 'Il mare si muove, torniamo'. Invertimmo la rotta ma nella manovra ci urtammo e io caddi in acqua. Non riuscivo a risalire. Mi sono aggrappato con un braccio alla mia, per stare a galla, e con l’altro alla sua, perfarmi trascinare. Lorenzo remava, ma le correnti ci spingevano al largo. Ce la siamo vista brutta, specie io. Per fortuna ci hanno salvato dalla riva".

Tra le sue interviste più celebri, inoltre, ha citato quelle a Beyoncè e Britney Spears: "Beyoncé era ancora con le Destiny’s Child. Brave ma tutto lì. Britney era smarrita, una ragazzina. Le comunicai io sul palco che era prima in classifica negli Usa, la più giovane di sempre. Quando hai molto successo così da giovane, ti rovina". Ma non è mancato chi gli ha dato buca: "Ne ho prese due. Una da Jeff Buckley. Timido, cancellò l’intervista all’ultimo minuto. E poi Van Morrison. Intrattabile. Ogni tre secondi si alzava e mi mandava a quel paese. 'Che cavolo di domande fai?'".