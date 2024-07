Taylor Swift, "ce ne sono tanti": ferma tutto e tossisce, imprevisto sul palco

14 luglio 2024 a

Folla in delirio per il concerto di Taylor Swift a Milano. La pop star americana, live in Italia dopo anni di assenza, salita sul palco dello stadio San Siro, sold out per la sua prima data (la seconda è questa sera, domenica 14 luglio), ha detto: "Cerco di sfidare me stessa a fare cose che non ho mai fatto prima o canzoni che non suono da molto tempo".

Incantato, però, non è stato solo il pubblico della cantante, ma anche lei stessa. A stupirla è stato il coro partito dallo stadio. Prima che l'artista potesse iniziare a suonare e cantare alcuni dei suoi più celebri brani al pianoforte, il pubblico italiano ha intonato "Sei bellissima". Senza parole, la Swift si è portata le mani alla bocca e ha detto: "Wow, nessuno è mai stato così gentile con me in tutta la mia vita".

Tutto bello, insomma, fino a quando non si è messo di mezzo un insetto, che l'artista statunitense ha ingoiato involontariamente. Cosa che l'ha costretta a fermarsi e a tossire. "Ci sono così tanti insetti qui stasera", ha poi commentato la Swift. Non è la prima volta, comunque, che un insetto interrompe il suo Eras Tour. Era già successo nella terza serata al Wembley Stadium, quando l'artista aveva chiesto al pubblico londinese di continuare a cantare "All Too Well" dopo che un insetto le era volato in bocca. Poi nella terza serata a Chicago, un caso simile si era verificato al Soldier Field.