Mara Venier, "mai tranquilla": la foto con l'occhio bendato preoccupa i fan

16 luglio 2024 a

a

a

Non c'è pace per Mara Venier. La nota presentatrice televisiva si trova ancora volta a dover fare i conti con dei problemi di salute. A spaventare i fan della conduttrice Rai questa volta è stata una fotografia postata da lei stessa su Instagram. Lo scatto la ritrae con una grossa benda sull'occhio. La conduttrice di Domenica In è molto seguita e il suo pubblico si è subito chiesto che cosa potesse essere successo. "Mai tranquilla... grazie prof Cusumano", ha scritto Mara dalla casa di cura San Domenico di Roma. Per la zia più famosa d'Italia i problemi di salute non sembrano finire mai. Mara Venier ha condiviso spesso sui social i suoi diversi incidenti.

"Grazie perché sei quello che mi è stato più vicino": Mara Venier commossa per l'ultima puntata di Domenica In

Lo scorso novembre la conduttrice era caduta sui gradini di casa procurandosi una frattura del cuboide. Mara Venier, però, da grande professionista qual è, era comunque andata subito dopo negli studi televisivi di Domenica In per condurre il suo amato programma. Per ora non sono chiare le motivazioni dell’incidente all'occhio, ma di certo c'è che zia Mara si trova in ottime mani. La conduttrice è sotto le cure del dottor Cusumano, ricercatore in Oftalmologia all'università Tor Vergata di Roma e docente a Bonn e alla Conell University di New York. un vero luminare del settore.