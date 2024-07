Stefano De Martino: "Se fossi amico di Arianna Meloni..."

20 luglio 2024 a

La Rai punta, e parecchio, su Stefano De Martino, la cui stella televisiva è sempre più luminosa. Gli ascolti parlano per lui. Ora a Viale Mazzini è una star, con un contratto ricchissimo. E così ecco che i soliti rosiconi, quelli che avvelenano i pozzi, puntano il dito: tutto merito della sua - presunta - amicizia con Arianna Meloni. Ma a rispondere ci pensa lui, il diretto interessato: "Se fossi stato amico di Arianna Meloni avrei fatto Sanremo cinque anni fa", taglia corto zittendo i maliziosi.

Alla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, l’ex ballerino di Amici trasformato in conduttore di punta dal successo di Stasera tutto è possibile, è l’uomo a cui tutti guardano. Ha da poco firmato un contratto di 4 anni per 8 milioni di euro complessivi, almeno così si dice e nessuno ha mai smentito. Ma la politica non c'entra nulla. E De Martino è costretto a ribadirlo: "Non conosco nessuno in politica, sono entrato in Rai cinque anni fa, più o meno, per mano di Carlo Freccero, non sono arrivato quest'anno, quindi non so questa spinta da dove si pensa sia arrivata. La vera spinta è che un programma come Stasera tutto è possibile, piccolo, su Rai2, ha fatto numeri via via sempre più grandi e quindi la mia raccomandazione vera è stato il pubblico che spero mi segua in questa nuova avventura", rimarca.

E così ecco che ora De Martino condurrà Affari Tuoi su Rai 1, il programma di punta in termini di share abbandonato da Amadeus. Una sfida tostissima che, però, De Martino affronta senza timori: "Mi piaceva l'idea di farmi trovare dagli italiani al rientro dalle vacanze, è bellissimo. I pacchi saranno ecosostenibili, perché ritorniamo ai pacchi di carta, è un programma green", aggiunge. Per capire la portata della sfida, si pensi che Affari Tuoi, in media, ogni sera raccoglie davanti allo schermo 5 milioni di persone. Ragione per la quale il conduttore, classe 1989, non vuole assolutamente stravolgere il format. Anzi, non lo tocca proprio: "Nessuna novità. Affari tuoi è un grande classico, è un'automobile, io semplicemente entro, raddrizzo lo specchietto, sistemo lo schienale, ma la macchina è sempre la stessa. Di Amadeus ce n'è uno, ognuno di noi cerca di sviluppare una sua unicità e io ci proverò nel tempo".

Infine, una battuta sul Festival di Sanremo, poiché il suo contratto prevede anche un'opzione per la conduzione dopo le prossime due edizioni affidate a Carlo Conti. "Il festival lo guardo da casa molto volentieri", commenta sornione De Martino. E se Carlo Conti lo invitasse per una sera come co-conduttore è già pronto: "Per Carlo ci sono sempre", conclude.