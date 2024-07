Elisabetta Canalis, "lascio un pezzo di cuore": foto pazzesche su Instagram

25 luglio 2024 a

Elisabetta Canalis è una delle innumerevoli bellezze naturali della Sardegna. La showgirl, nonostante da tempo si sia trasferita nelle più glamour metropoli italiane, appena può fa ritorno nella sua terra d'origine. Soprattutto d'estate, quando può godersi qualche giorno di relax nella Costa Smeralda tra acque cristalline e sole cocente, Elisabetta ne approfitta anche per concedere qualche foto da postare sui suoi profili social. E i più di 3 milioni di followers su Instagram ringraziano. "Ciao Sardegna e soprattutto grazie Alghero per essere stata cornice dei giorni straordinari passati in famiglia e con le persone più care", il commento della showgirl sui social.

"Ho avuto la fortuna di visitare tanti luoghi al mondo ma più torno in Sardegna - ha scritto sotto un'altra foto - e più penso che questo posto sia imparagonabile a tutto quello che ho visto e non lo dico per un’improvvisa nostalgia pre partenza o da un punto di vista naturalistico ma - ha poi aggiunto - perché questa terra è unica, immutata e immutabile."

Elisabetta ha portato con sé sua figlia. L'obiettivo della showgirl è farle conoscere i luoghi dove è cresciuta. "Vedere mia figlia che vive i posti in cui sono cresciuta, che gioca con i miei vecchi giocattoli, che chiacchiera con mia madre e che ha quel rapporto che solo con i nonni possiamo avere è una cosa che mi fa stare bene perché è una cosa giusta - ha spiegato la Canalis -. Che felicità tornare a casa ma come è difficile ripartire lasciando qua un pezzo di cuore".