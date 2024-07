Serena Bortone? Si fa firmare lo specchio da Pistoletto in diretta Rai e se lo appende in salotto

25 luglio 2024 a

Avrà anche perso Chesarà..., ma Serena Bortone pare averci guadagnato un capolavoro dell'arte contemporanea, uno specchio firmato Michelangelo Pistoletto, il famoso artista piemontese "da 3 milioni d di euro".

Il maestro, quando era stato ospite del programma della Bortone Oggi è un altro giorno su Rai 1, aveva portato il suo lavoro in studio e lo aveva autografato in diretta. Un omaggio alla conduttrice, certo, ma più in generale alla Rai. Peccato che ora, come spiega Tommaso Rodano sul Fatto quotidiano, l'opera d'arte di Pistoletto si trovi proprio nel salotto della Bortone. Nessuna conferma ufficiale, scrive il Fatto, ma "una storia che circola in questi giorni tra gli spifferi maliziosi dei corridoi di Viale Mazzini".

"Michelangelo Pistoletto è uno dei protagonisti assoluti dell’arte contemporanea. Scultore, pittore, teorico di un rinnovamento artistico che è anche un rinnovamento umano. Le sue opere sono esposte nei principali musei internazionali, qualcuna di loro ha superato all’asta il valore di tre milioni di euro", recitava il servizio di presentazione mandato in onda nel corso del programma. Segue l'intervista con la Bortone, che a un certo punto prende uno specchio e lo porge a Pistoletto, che inizia a disegnarci sopra. "Tutto può diventare opera d’arte", gongola la conduttrice, che poi annuncia: "Io questo poi me lo porto a casa, è mio lo specchio". "Il prezzo poi lo vediamo", ribatte con una battuta l'artista.

Secondo Rodano, inizialmente era previsto che lo specchio fornito a Pistoletto fosse della Rai, ma quello acquistato dalla produzione non piaceva e così ci ha pensato la Bortone, portandone uno da casa sua. Dopo averlo prestato, la Bortone la conduttrice ha così mantenuto la promessa, riportandoselo a casa. Qui l'imprevisto: Repubblica, intervistando la giornalista, è entrata a casa sua per la rubrica sulle case dei vip. Nel servizio, pubblicato lo scorso 17 dicembre, si nota proprio lo specchio di Pistoletto e qualcuno in Rai l'ha notato. Da qui l'affondo: secondo alcuni, potrebbe essere una violazione del codice etico, alla voce "professionalità" che recita: "Ciascun esponente aziendale e collaboratore non può sfruttare nella vita sociale la posizione che ricopre per ottenere vantaggi economici o di qualsivoglia genere ovvero utilità che non gli spettino". La questione è tutta da chiarire, ma dopo il caso Scurati e la chiusura di Chesarà..., la Bortone (che la prossima stagione resterà in Rai, con un programma in radio) potrebbe essersi infilata in un altro guaio.