Randi Ingerman, svenuta nel bagno turco e ustionata: il suo dramma svelato

"Un anno e mezzo fa sono finita in ospedale per le ustioni: ho avuto una crisi epilettica nel bagno turco, sono svenuta, attaccata al punto bollente da dove esce il vapore, essendo incosciente sono rimasta lì a cuocere": il racconto drammatico è quello di Randi Ingerman che, intervistata dal settimanale Gente, ha ripercorso un periodo non facile della sua vita. Poi ha aggiunto: "Però dico: meglio il sedere della faccia! Sono rimasta al Niguarda sotto morfina per cinque settimane. Mi hanno fatto tre trapianti di pelle dalla schiena al sedere. Ho festeggiato il compleanno in ospedale, decorando la stanza con scotch colorato".

L'ex modella e attrice ha rivelato: "Il mio segreto per sopravvivere è trovare sempre il lato positivo, pure nei momenti difficili". Dopo l'incidente - ha raccontato nell'intervista - le sono state vicine soprattutto la mamma Sandy e un'amica: "Quando sono uscita dall’ospedale ho capito che non potevo più stare a Milano. Avevo bisogno di uno stile di vita più sano e lei mi ha accolto con la sua famiglia qui ad Arona (Novara), dove faccio lunghe camminate, mi godo la splendida vista rilassante. L’affetto è una grande cura. Dopo qualche mese con loro ho trovato una casa qui per me".

L'attrice 56enne ha raccontato anche di aver ritrovato l'amore "con Marco. Da giovane ero piuttosto vivace poi, con la malattia, sono rimasta quattro anni senza rapporti sessuali, ma lui mi ha fatto rinascere nonostante non volessi più farmi toccare da nessuno". Il suo compagno si chiama Marco Colombo ed è un produttore cinematografico di 40 anni. "Lui ha capito come conquistarmi: con grande pazienza e sensibilità. È molto più giovane di me, quasi 17 anni, mi sembravano troppi, però tra noi funziona", ha detto la Ingerman.