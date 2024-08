Emma Marrone, perché indossa sempre gli occhiali scuri sul palco? "Ora ve lo dico, così non rompete più"

Roberto Tortora 13 agosto 2024 a

Non smette di sognare Emma Marrone e, soprattutto, di far sognare i suoi fan. Il tour estivo di prosegue a gonfie vele, diverse date sold-out e grandi emozioni sul palco. La cantante, come sempre, si concede artisticamente al 100% ai propri fan, offrendo performance molto intense che prevedono un contatto quasi fisico con il pubblico. Tuttavia in molti hanno notato un particolare che salta subito all’occhio, guardando la cantante esibirsi. Questa estate, infatti, Emma indossa sempre degli occhiali da sole sul palco, nonostante i concerti si tengano di sera. Come mai questa scelta? Stilistica o rivelatrice di qualche problema?

A spiegarlo ci ha pensato la stessa Emma nel corso della data nel golfo di Gaeta, a Baia Domizia, nel casertano. Lo ha fatto direttamente lei anche per mettere a tacere tutte le voci che stavano cominciando a rincorrersi sui social. “Rispondo, così nessuno mi scassa più le p***e”, ha detto sul palco la cantante, prima di spiegare il motivo per cui si esibisce con gli occhiali scuri. “Perché fa caldo - ha ammesso Emma - sudo come un animale e non ho voglia di truccarmi. Vi basta come spiegazione?”. L'artista salentina, infastidita e non poco per questa pruriginosa curiosità dei fan, ha chiuso questa parentesi con la sua consueta ironia: “Sono una guru. Fatelo anche voi ragazze, è la soluzione a ogni problema. Hai dormito tre ore? Non hai dormito per niente? Hai fatto serata? Metti un paio di occhiali da sole e la vita ti sorriderà”.



Celebre resterà una sua dichiarazione rivolta agli haters, in un periodo buio della sua vita in cui ha dovuto sostenere cure pesanti: “A me puoi dire tutto, che sono brutta, che sono grassa, che ho la pancia, che ho le gambe grosse, non me ne frega niente... Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato, magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale”.