Kim Kardashian, la rivelazione: "Mi sono fatta iniettare sperma di salmone in faccia"

Il desiderio di eterna giovinezza è da secoli oggetto di ricerca di uomini e donne. Con il progredire della scienza, al giorno d'oggi ogni persona ha a portata di mano qualche trucco del mestiere per nascondere i segni dell'età. Ma nel caso delle celebrities alle volte si ricorre a stratagemmi davvero bizzarri. È il caso di Kim Kardashian, nota star televisiva americana. Kim è diventata nota al grande pubblico grazie al suo show familgiare. E, durante l'ultima puntata di The Kardashian uscita su Hulu e Disney+, ha rivelato di essersi sottoposta a un trattamento sui generis.

"Ho fatto un facial (a base di, ndr) sperma di salmone, con lo sperma di salmone iniettato in faccia", ha rivelato Kim parlando con sua madre Kris Jenner. Ma la Kardashian non è l'unica star ad aver dichiarato di aver testato un siero di questo tipo. Anche Jennifer Aniston, da sempre nota per l’attenzione alla cura dell’invecchiamento e CEO dell’azienda di integratori Vital Proteins, nel corso dello scorso anno 2023 ha rivelato al Wall Street Journal di essersi sottoposta allo stesso trattamento, non ritenendosi però pienamente soddisfatta del risultato e preferendo tornare alla sua beauty routine settimanale a base di sieri ai peptidi anti-aging.

Questo speciale ingrediente proviene direttamente dalla Corea del Sud, che è uno dei Paesi più avanzati a livello di beauty e skincare. Lo sperma di salmone viene offerto nelle spa mediche che promettono di produrre così più collagene, aumentare il ricambio cellulare e migliorare la pigmentazione e l'infiammazione.