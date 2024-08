Alain Delon, "l'amore dietro la sua roulotte": la rivelazione-choc di Dalila Di Lazzaro

21 agosto 2024 a

"Era focoso, l'ultima volta abbiamo fatto l'amore dietro la sua roulotte-camerino, in piedi, come i ragazzini", Dalila Di Lazzaro lo ha raccontato al Corriere della Sera parlando di Alain Delon, la leggenda del cinema morta lo scorso 18 agosto all'età di 88 anni. L'ex modella e attrice ha spiegato di averlo incontrato per la prima volta quando aveva 23 anni. "A fine riprese - ha proseguito nel suo racconto - ci scambiammo un dono: lui un medaglione, io il suo ritratto. All'anteprima andai col mio fidanzato. Alain mi disse, che te ne fai di uno così normale, tu devi stare con me. Col senno del poi ho sbagliato. Dovevo restare con Alain".

Parlando del periodo di depressione che ha colpito Delon, la Di Lazzaro ha detto: "È crollato quando l'ultimo grande amore l'ha lasciato per un banchiere. Ho provato a rivederlo, ho cercato invano di mettermi in contatto con lui attraverso suo figlio Anthony e ora vivo con questo rimorso". Sul loro primo incontro, invece, ha rivelato: "Indossavo una tutina a righe bianche e blu, ero abbronzata, biondissima, la schiena nuda. Mi ritrovai in fondo alla hall accanto all’ascensore, con Alain Delon e Mireille Darc. Lei premette il pulsante, lui mi guardò e mi mandò un bacio. Per me era un mito. Bello come il sole. Tutto finì lì per poi proseguire mesi dopo, durante le riprese del film Zorro a Roma. Sperando di rincontrarlo lo vidi al bar. Ero di nuovo con delle amiche. Dandomi del lei mi disse in italiano, 'verrebbe un attimo nel mio camerino?'. Non ricordava di avermi già vista".

"Lo richiamarono sul set - ha proseguito l'ex modella -. Chiesi dove fosse il suo camerino e un tipo della produzione a gran voce mi prese a male parole: volete tutte Delon. Dal nulla sbucò lui, Alain. Mi fece cenno di seguirlo. Disse che ero troppo truccata, mi portò in bagno, mi lavai, lui mi asciugò e disse: hai un volto fantastico, stai meglio così. Ti farò fare un film in Francia ma devi imparare il francese".