Venditti e gli insulti alla disabile: cosa spunta in Spagna dopo il concerto, grande imbarazzo

La gaffe del cantautore Antonello Venditti ha fatto il giro del mondo. A parlare degli insulti rivolti a una ragazza disabile durante un suo concerto è stata anche la stampa spagnola. Il cantante dopo aver compreso l'errore oltre che pubblicamente, si è anche scusato personalmente con i genitori della ragazza a cui ha perfino promesso che si farà perdonare.

Venditti, infatti, inizialmente aveva pensato che si trattasse di una contestazione politica quella avvenuta durante il suo spettacolo, ma invece, quelli che lui aveva scambiato per insulti erano soltanto i versi emessi dalla ragazza affetta da una grave malattia. "Non sono un mostro, sono molto dispiaciuto. Sta montando questa polemica stupida. Ho sbagliato. Nel buio non mi sono accorto di questa ragazza. Pensavo si trattasse di una contestazione politica, quindi ho risposto in maniera molto violenta a questa ragazza. Sono sconvolto. Mi metterei a piangere", ha spiegato il cantautore romano.

"Un attacco politico": Venditti, il retroscena sugli insulti e le scuse alla ragazza disabile

Insomma, una brutta esperienza quella vissuta dal cantante che si è visto sbattere in prima pagina anche sulle copertine spagnole. Anche se sarebbe più corretto dire che a finire tra le pagine della cronaca sia un suo storico imitatore, Corrado Guzzanti.

Già, perché il quotidiano nazionale ABC ha pubblicato, a corredo dell'articolo, una foto di Corrado Guzzanti, travestito da Venditti in una delle sue più celebri imitazioni, scambiandola per una vera immagine del cantautore. Nel suo articolo, ABC titola "Un músico italiano imita e insulta a una niña discapacitada en uno de sus conciertos".