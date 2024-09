Adriano Celentano, Rosalinda gela tutti: "Non lo sento da 8 mesi", parole pesanti

01 settembre 2024 a

Rosalinda Celentano si confessa in un'intervista a Mowmag. A colpire tutti è la sua risposta sul rapporto con il padre, Adriano Celentano. L'ultimo contatto risale a ben otto mesi fa, gennaio scorso.

L'attrice ha rivelato: "Era il suo compleanno, gli ho fatto gli auguri e ci siamo scambiati un saluto". La giornalista prova a chiedere quali siano i motivi di questo gelo, ma sul rapporto col padre Rosalinda Celentano taglia corto: "Preferirei non soffermarmi su questo". Una risposta che può vaelre più di mille parole. Intanto, sempre sul fronte familiare, l'attrice parla anche della cugina Alessandra Celentano, coach di danza ad Amici: "Alessandra è molto più simpatica di quanto sembri, anche se sul lavoro deve essere inflessibile".

Infine una riflessione sull'omosessualità: "Non credo nella necessità di incasellare le persone dentro categorie predefinite. Ritengo che l'amore non conosca confini di genere. Un uomo può innamorarsi di una uomo così come di una donna, e lo stesso vale per una donna. Non c'è alcuna differenza. Se poi qualcuno vuole etichettarmi come una donna omosessuale, è affar suo". E sul fronte sentimentale? C'è qualcuno nella vita di Rosalinda? Anche qui la risposta appare risoluta: "l mio cuore se la passa benissimo da solo".