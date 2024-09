4 di Sera, il papà della Boccia: "Mia figlia è una vittima?", la risposta spiazzante a Del Debbio

05 settembre 2024 a

"Da padre, sono dispiaciuto per quello che è successo a mia figlia". Così il padre di Maria Rosaria Boccia, raggiunto in esclusiva da '4 di sera', programma condotto da Paolo Del Debbio in access prime-time su Retequattro. "Crede che sia stata vittima di qualcosa di più grande?", gli è chiesto. "Lo dicono le televisioni, esatto". "Le posso chiedere se le ha mai parlato del rapporto con il ministro (Gennaro Sangiuliano, ndr)? No, assolutamente", la replica dell’uomo, secondo cui non ci sarebbe nessuno dietro quanto successo alla figlia. "Mia figlia il lavoro che fa lo fa tranquillamente, un lavoro che fa bene, è conosciuta, eccetera. Solo questo posso dire".

"Lei crede che sia una vittima di tutto questo? Io sicuramente". Nel pomeriggio la figlia, Maria Rosaria, ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui ha ribadito le sue accuse al ministro senza però mostrare prove concrete di ciò che afferma, soprattutto sui pagamenti delle trasferte che, a suo dire, sarebbero stati pagati dal ministero: "Io e Sangiuliano ci siamo conosciuti il 5 agosto. Lo accompagnavo da consigliera per i grandi eventi. Ho sempre saputo che pagava il ministero come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria", ha affermato al quotidiano di Torino. Il caso, al momento, resta aperto. Ma Sangiuliano ha mostrato in tv le prove che quei pagamenti sono partiti dal suo conto corrente personale.