Affari Tuoi, fucilata di Belen Rodriguez contro De Martino? "Non sono stati buoni..."

06 settembre 2024 a

a

a

L'ex ballerino di Amici e ora presentatore di punta della Rai, Stefano de Martino e Belen Rodriguez dopo diversi tira e molla, corna raccontate in tv e l'ultimo addio (oramai definitivo) sembrano avere finalmente trovato un buon compresso in nome del frutto del loro grande amore: il figlio Santiago di 11 anni.

Accantonati i vecchi malumori i due attualmente sono in buoni rapporti, ma ai numerosi fan della soubrette non è sfuggita la battuta fatta dalla showgirl sotto a un suo post pubblicato su Instagram. Belen Rodriguez interpellata su una sua eventuale presenza al programma Affari tuoi di cui Stefano De Martino è alla conduzione da qualche giorno, ha replicato all'utente affermando che quelli tra i due "non sono stati buoni affari", ha scritto ironica la Rodriguez riferendosi con molta probabilità alle loro antiche vicissitudini amorose. La conduttrice ha pero aggiunto a corredo del messaggio anche un emoji della risata smorzando così la tagliente e affilata battuta.

"Finita con Angelo": Belen Rodriguez, tam tam impazzito

Stefano De Martino, per ora, non ha commentato il messaggio dell'ex moglie argetina, ma in ogni caso, non saranno di certo queste innocenti parole a incrinare, ancora una volta, il rapporto cordiale tra i due volti tv. La coppia si era sposata nel settembre 2013, nel giorno del compleanno della conduttrice.