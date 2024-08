Belen Rodriguez, "in mutande in strada": la copertina dello scandalo

Roberto Tortora 30 agosto 2024 a

Scandalo su Nuovo, anche se verrebbe da dire nulla di nuovo. Il settimanale di gossip e televisione di Riccardo Signoretti, infatti, ha messo sulla sua ultima copertina Belen Rodriguez che cammina per le strade di Milano con una gonna che, causa folata di vento, si alza e lascia intravedere l'intimo. Marylin Monroe style per intenderci.

E la notizia sarebbe proprio questa: si vedono le mutande di Belen! Scrive il direttore del periodico: "Vento malandrino. Nel centro di Milano un colpo d’aria solleva la gonna di Belén Rodriguez e lascia intravedere lo slip rosa confetto. La showgirl stupisce ancora. Come a Sanremo, nel 2012, quando fece sensazione la farfallina tatuata e messa in mostra con la complicità dell’abito dallo spacco inguinale".

Il richiamo, immediato, va ormai alla sua celebre partecipazione al Festival di Sanremo nel 2012 in cui sfoggiò un vestito rivelatore che mostrò una farfallina tatuata sull'interno coscia. Questa volta, invece, si indaga sulla tonalità di rosa del suo intimo e la copertina ha sollevato un vespaio di polemiche, perché, anche se Belen è un personaggio pubblico, la foto sembra un'inutile e inappropriata immagine privata di una donna al di fuori dalle telecamere. Oltretutto, in questo caso, sembra proprio che manchi il contenuto della notizia, se non quel pruriginoso particolare.

