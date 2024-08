Belen Rodriguez, "è finita con Angelo": tam tam impazzito

07 agosto 2024 a

a

a

Intrighi, tradimenti, baci, cene stellate, viaggi esclusivi, foto rubate. Quelli che vi abbiamo appena elencato non sono gli ingredienti di una nuova serie Netflix, ma sono gli elementi che stanno tratteggiando da tempo la vita sentimentale di Belen Rodriguez.

Già, perché dopo la fine del suo matrimonio con il ballerino e conduttore tv, Stefano de Martino, per la showgirl non sembra esserci pace. Dopo i vari tira e molla con l'ex coniuge, la modella argentina era volata tra le braccia del parrucchiere Antonino Spinalbese. I due hanno avuto una bambina, ma anche questa storia poco dopo è giunta al capolinea.

"L'amore mi ha fatto a brandelli, di cosa ho paura": il tormento di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, però, ha più volte affermato di essere una donna innamorata dell'amore e dunque eccola ritrovare il sorriso con il motociclista Andrea Iannone, ma anche questa love story finirà qualche tempo dopo. La modella ci riprova allora con Stefano de Martino, ma anche in questo caso non c'è stato nessun lieto fine per la coppia. La vita della presentatrice sembrava essersi tranquillizzata grazie all'incontro con il bel Elio Lorenzoni.

Qualche mese dopo però la ritroviamo in compagnia di un altro fanciullo: l'ingegnere Angelo Edoardo Galvano. I due apparivano spesso sui social complici e affiatati, ma ora la showgirl confessa di aver "paura di invecchiare". Il motivo? Come riportato dal settimanale Diva e Donna "Belen è tornata single. Con Angelo è già finita".