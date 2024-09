Affari Tuoi, volano insulti su Sandy: "La più umiliante di sempre", finisce male

09 settembre 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi, nella puntata andata in onda ieri sera 8 settembre, la protagonista assoluta è Sandy. La sua partita è forse stata la più triste di questa stagione guidata da Stefano De Martino. I pacchi blu in un primo momento sono stati spazzati via con estrema facilità e il tutto lasciava pensare a una nuova vittoria (pesante) dopo quelle dei giorni scorsi.

Poi all'improvviso un vero e proprio blackout: Sandy accetta il cambio e di fatto molla il pacco numero 3 e si prende il 12. Da qui comincia un vera e propria slavina di umiliazioni: il dottore le offre 6.000 euro, sì avete letto bene, 6.000 con in gioco ancora pacchi molto pesanti. E come se non bastasse le impone di aprire sei pacchi uno dietro l'altro senza sosta per arrivare rapidamente alla fine della puntata. E così è stato: Sandy apre i pacchi e si consuma il disastro. Alla fine nel suo pacco c'è solo un euro e in quello scambiato c'erano 30.000 euro. Un errore fatale abbandonare il pacco pescato a inizio puntata. Sandy aveva detto: "Non mollo il mio pacco fino alla fine". Ma non l'ha fatto ed è stata fregata dall'astuzia del dottore. e sui social c'è chi tuona: "La partita più umiliante di sempre".