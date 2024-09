Carmine Diamante, il cantante neomelodico morto folgorato in casa: fan sotto choc

09 settembre 2024 a

E' morto folgorato il cantante neomelodico di Napoli Carmine Diamante, all'anagrafe Carmine Saturno. Il 35enne, originario di Ponticelli, sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico. Stando alle prime informazioni, l'artista sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava nella casa di vacanze dei genitori a Castel Volturno, in provincia di Caserta. I soccorsi del 118 hanno provato a rianimare l'uomo una volta giunti sul posto, ma per lui purtroppo non ci sarebbe stato nulla da fare. Diamante, infatti, sarebbe stato accompagnato già senza vita al Pineta Grande Hospital.

I carabinieri di Castel Volturno e della sezione radiomobile di Mondragone hanno accertato che l'artista avrebbe preso la scarica elettrica toccando il rubinetto di una fontana mentre giocava con i nipoti nel cortile di casa. Così sarebbe morto sul colpo. L'area ora è stata posta sotto sequestro. Mentre il corpo del cantante è stato trasferito, su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, all'istituto di medicina legale di Caserta per l'autopsia. La morte di Diamante, che lascia una moglie e due figli, ha spiazzato i suoi fan sui social. In tanti, in queste ore difficili per la famiglia del cantante, stanno esprimendo vicinanza e cordoglio ma anche incredulità per la morte improvvisa e prematura dell'uomo.

Solo 5 mesi fa Diamante aveva collaborato con uno degli esponenti di spicco della musica neomelodica, Franco Calone. E su Youtube, nei commenti al videoclip ufficiale del brano, il cantante si era rivolto ai suoi fan chiedendo una loro opinione: "Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate" e poi: "Facciamola diventare una hit".