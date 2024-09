Elisabetta Gregoraci ricoverata, "dovevo fermarmi": la foto che spaventa i fan

11 settembre 2024 a

a

a

"E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti, ora tocca a me": Elisabetta Gregoraci lo ha scritto nelle sue storie Instagram, dove ha postato una foto dall'ospedale. Uno scatto in cui si vede il suo braccio attaccato alla flebo. La showgirl ha poi raccontato che non è la prima volta che viene ricoverata: "La settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita e ora sono nuovamente qui".

In ogni caso, la Gregoraci ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi follower: "Nulla di grave, non preoccupatevi ma devo un attimino pensare a me". Infine, un appello ai fan: "Voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi". La conduttrice non ha detto nient'altro sui motivi che l'hanno portata in ospedale, chiedendo solo un po' di tempo per riprendersi del tutto.

Gli ultimi tempi, comunque, non sono stati affatto facili per la Gregoraci, che nei giorni scorsi ha salutato il figlio Nathan Falco, dopo averlo accompagnato nel college svizzero, Collège du Léman a Versoix. Si tratta della scuola che il ragazzo frequenterà fino ai 18 anni. Una separazione, quella dal figlio, che probabilmente è stata piuttosto difficile per la showgirl. Allo stesso tempo per lei c'è stata anche un'agenda di lavoro fitta, piena di impegni. Tra questi il nuovo programma in seconda serata su Rai 2, Questione di stile, in partenza da giovedì 26 settembre.