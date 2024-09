Harry Potter? Aiuto, ora ci tocca il maghetto fluido

Luca Beatrice 12 settembre 2024 a

Povera Joanne, ora che l’hanno presa di mira non le risparmiano proprio nulla e in particolare se la prendono con la sua creatura prediletta, con l’obiettivo di snaturarla e magari distruggerla. Joanna è il primo nome di battesimo di J.K. Rowling, da tempo nel mirino dei fanatici del politicamente corretto, accusata di essere una reazionaria della peggior specie, contro le leggi in vigore in Scozia sulle minoranze protette per il semplice fatto che sono minoranze e, soprattutto, a difesa della libertà d’espressione, perché se viene negata la possibilità di dire ciò che si vuole e si pensa (come vorrebbero le frange più estreme del woke) allora non ha davvero senso continuare a scrivere libri o produrre film. L’arte, infatti, dovrebbe essere sempre preservata come uno spazio libero. (...)