J.K. Rowling col sigaro fa impazzire sinistra e benpensanti

"Adoro quando un piano funziona". Ancora una volta J.K. Rowling è finita al centro della polemica dopo un suo post pubblicato sui social. La mamma di Harry Potter ha deciso di festeggiare la sentenza emessa due giorni fa, mercoledì 16 aprile, dalla Corte suprema di Londra per limitare la definizione legale di donna nel Regno Unito alle sole persone nate biologicamente di sesso femminile. La scrittrice britannica ha postato una foto dove si mostra a bordo del proprio yacht ormeggiato alle Bahamas fumando un sigaro e sorseggiando un cocktail. E ciò ha scatenato un polverone mediatico tipicamente inglese.

La foto, com'era prevedibile, è diventata subito virale sui social. E soprattutto sui giornali britannici, alcuni dei quali in aperta polemica con la scrittrice per via delle sue posizioni sulla deriva woke del mondo anglosassone. Da anni, infatti, J.K. Rowling contesta la cosiddetta "ideologia gender": la paladina del femminismo rivendica la differenza biologica tra le persone nate donne e chi, invece, pretende di essere definito tale solo per costrutto sociale. Insomma, li ha fatti impazzire ancora.