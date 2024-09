Annalisa al matrimonio del suo ex beccata così: la foto scatena clamorosi sospetti

13 settembre 2024 a

Annalisa si diverte al matrimonio dell'ex fidanzato Davide Simonetta, che ha pronunciato il fatidico "sì" giovedì 12 settembre, la sposa è l'influencer Veronica Ferraro. Durante la serata, la cantante ha dedicato una canzone agli sposi, esibendosi poi in alcuni duetti con Tananai e lo stesso Simonetta, che è anche il suo produttore, artefice con lei del successo Bellissima. Tuttavia, potrebbe esserci un altro dettaglio che ha catturato l'attenzione della serata. Alcune immagini e video condivisi sui social mostrerebbero Annalisa con una silhouette "particolare", profilo che alimenta i sospetti dei fan: potrebbe essere incinta?

Le voci su una sua possibile gravidanza erano già circolate in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo. Dopo il matrimonio con Francesco Muglia, suo manager, molti fan hanno iniziato a fantasticare su un bebè in arrivo. All'epoca, la cantante aveva smentito con decisione. Ma ora, terminato il tour, è possibile che la coppia abbia davvero deciso di allargare la famiglia.

Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, Annalisa non ha rilasciato dichiarazioni in merito a questa ipotesi. Durante la cerimonia, ha indossato un abito nero ampio in vita, che sembrava però accentuare una certa rotondità sospetta. Per avere conferme, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.