Eleonora Giorgi, il tumore al pancreas e le metastasi: "Vorrei darvi l'ultimo saluto..."

La malattia arriva quando meno te l'aspetti ed Eleonora Giorgi, dieci mesi e mezzo fa non aveva idea che oggi i quotidiani avrebbero parlato non più della sua carriera, ma della sua malattia.

L'attrice ha scoperto meno di un anno fa di avere un tumore al pancreas e da quel giorno ha lottato come una vera leonessa, facendosi vedere al suo amato pubblico sempre solare e positiva. Nella sua ultima intervista a Verissimo, Eleonora Giorgi si è mostrata infatti ancora una volte sorridente, ma soprattutto consapevole di quello che è il percorso che ha ancora davanti a sè. Con la chemioterapia il tumore principale è stato rimosso ma sono rimaste le metastasi: “Le metastasi si sono ingrandite. La soluzione migliore sarebbe attaccare le metastasi con la radioterapia”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

"Sono fragile, piango lacrime di sangue", Eleonora Giorgi e il dramma del tumore

L'artista sta provando in tutti i modi a sconfiggere il brutto male che l'ha colpita: "Manderanno i campioni all'estero, in America. A Houston è stata trovata una chiave d'accesso per il 14% dei malati. Stiamo lottando con tutte le forze. La soluzione migliore sarebbe attaccare le metastasi con la radioterapia".

Giorgi, che appare positiva, si dice però lucida e consapevole della sua delicata situazione e con il coraggio che la contraddistingue ha voluto in maniera precauzionale salutare i suoi fan, il suo amato pubblico. "Andrà tutto bene. Ma se così non fosse, vorrei darvi l’ultimo saluto. Ringraziare te e tutti voi per l’affetto e la gentilezza". Eleonora Giorgi ha anche scherzato sull'addio alla sua lunga e folta chioma. "Avevo i capelli biondi più belli del cinema, ma è così comodo non dover più essere costretta a lavarseli. Beati i maschi”.

Mostrando il capo calvo, Eleonora ha aggiunto: “Siamo fighe lo stesso, anche con la nostra testina pelata”. “Questo è stato l’anno più bella della mia vita” ha raccontato infine ricordando del matrimonio dei due figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, “Li ho accompagnati nelle braccia di una nuova donna, per entrambi la donna giusta”.