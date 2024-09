Elisabetta Gregoraci, calvario dopo il ricovero: "Le mie viene urlano vendetta"

16 settembre 2024 a

È stato un inizio di fine estate molto difficile quello della soubrette sarda Elisabetta Gregoraci che, a una settimana dal suo ricovero, è tornata a casa dall'ospedale. La modella è tornata anche sui social per informare i suoi amatissimi follower sul suo attuale stato di salute. In particolare, ha voluto mostrare ai suoi fan quella che è la sua nuova routine quotidiana.

"Buongiorno! Questa è la mia morning routine da più di dieci giorni", ha scritto il volto tv su una storia Instagram in cui mostra la flebo di sali minerai e antibiotici. E ancora "- 2 giorni e se Dio vuole ci siamo", ha rivelato la show girl che ha anche spiegato di essere molto provata da queste settimane di cure: "Le mie vene urlano vendetta e io sono un po' stanca, ma in fase di ripresa".

Elisabetta Gregoraci nei giorni scorsi aveva detto: "A volte il corpo ti chiede di fermarti", ma fortunatamente ora sembra che stia tornando tutto alla normalità. In alcune storie pubblicate sabato 14 settembre su Instagram si era detta "felice" di essere tornata a casa. Nei giorni scorsi aveva, infatti, annunciato di essere stata ricoverata due volte in pochi giorni, ma non ha voluto rivelare i motivi che l'hanno costretta alla degenza.