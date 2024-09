Shakira interrompe il concerto, uno choc: ecco dove la stavano filmano

16 settembre 2024 a





Shakira, dopo decenni sulla cresta dell'onda, resta ancora una delle popstar più amate del mondo. La cantante colombiana ha saputo reinventarsi di continuo, soprattutto dopo la dolorosa separazione con l'ex marito Gerard Pique. Lo ha fatto a suo modo, con una canzone per esprimere tutta la sofferenza provata dopo il tradimento del calciatore. E ora continua a incantare gli stadi e gli eventi, con i suoi milioni di fan che fanno la coda per poter acquistare un biglietto di un suo spettacolo. Ma a volte qualche persona si lascia andare a comportamenti disgustosi e sopra le righe. Come accaduto in una discoteca di Miami.

La popstar colombiana era ospite della discoteca Liv a Miami, in Florida. La cantante stava esibendo le sue mosse di ballo, che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Shakira stava danzando sulle note della sua nuova canzone, Soltera, quando all'improvviso si è fermata. Il motivo? Ha notato uno degli spettatori intento a filmarle l'intimo sotto il vestito con il proprio smatphone. Nel video, diventato subito virale sui social, si vede la popstar sistemarsi l'abito, chiedendo all'uomo se avesse fatto o meno un video. Poi la star riprende con il suo spettacolo, fino a quando non scende dal palco preoccupata per quanto accaduto e decide di tornare dietro la consolle del locale.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL — FEIM (@FeimM_) September 15, 2024

L'episodio deplorevole è stato preso di mira dagli utenti sui social che non hanno avuto la minima esitazione a condannare il gesto dell'uomo in discoteca. "Questa gente è disgustosa", scrive un utente. "Certi ragazzi non si rendono conto della gravità di alcuni gesti", il commento di un altro.