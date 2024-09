Elisabetta Gregoraci, svela i motivi del ricovero: "Ora sto meglio..."

20 settembre 2024 a

Aveva fatto preoccupare tutti i suoi fan Elisabetta Gregoraci che, sui social, si era mostrata con un delle flebo attaccate alle vene del braccio. La modella e conduttrice televisiva ha svelato al settimanale Gente i motivi del ricovero delle scorse settimane.

"Ora sto meglio, grazie a Dio. Ho avuto la febbre altissima per giorni, mi sentivo stanca, senza forze, pensavo fosse un'influenza. Mi trovavo a Roma e mia sorella Marzia mi ha suggerito di fare gli esami del sangue - racconta - Per fortuna l'ho ascoltata: mi hanno ricoverata per un'infezione alle vie urinarie. Dopo le cure, un viaggio a Milano, un secondo ricovero con nuova terapia antibiotica, ora pian piano mi sto riprendendo", ha raccontato la presentatrice che ha anche aggiunti alcuni particolari: "Avevo le difese immunitarie basse. Nell'ultimo periodo mi sono strapazzata un po' troppo: tra lavori, riunioni, su e giù dagli aerei. Faccio una vita frenetica, viaggio sempre a mille e non mi pesa, ma stavolta il mio corpo mi ha lanciato un segnale. Ha preteso che io mi fermassi. Non avevo scuse, dovevo ascoltarlo: questo più che mai è il momento di prendermi cura di me stessa. Ora mi sento meglio, sto recuperando le forze. E sono determinata e pronta a ripartire con il mio nuovo programma".

Elisabetta Gregoraci si è anche detta molto felice del sostegno ricevuto dai suoi affetti: "La mia famiglia d'origine, mia sorella Marzia, mi sono sempre e da sempre accanto", ha detto la modella. A starle vicino è stato anche il suo ex marito e padre di suo figlio, Flavio Briatore che "è stato molto presente. E siccome è dovuto partire per lavoro, mi chiamava anche dall'aereo per avere i miei aggiornamenti di salute. Mio figlio Nathan è stato fantastico: ha 14 anni e mezzo ma sembra più grande della sua età. Mi faceva ogni giorno le videochiamate e le concludeva dicendomi: "Mamma forza, sei una roccia".