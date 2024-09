Paola Marella e il tumore, "quando è calato il silenzio": un dettaglio straziante

23 settembre 2024 a

a

a

Ha lottato fino alla fine, Paola Marella, con il sorriso sulle labbra e un pensiero per gli altri: il figlio Nicola, il marito Domenico, gli amici di una vita, i collaboratori e le collaboratrici e soprattutto i suoi fan, che la seguivano in tv e sui social.

L'architetto e designer, conduttrice su Real Time di programmi di culto come Vendo casa disperatamente e Cerco casa disperatamente, è morta a soli 61 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Era ricoverata al San Raffaele di Milano e nel necrologio, non a caso, i familiari hanno chiesto di sostenere economicamente il Pancreas Center Prof Reni del medesimo nosocomio.

La prima battaglia fu contro un tumore al seno che la convinse a sottoporsi a una mastectomia per ridurre il rischio di recidive. Nel 2020 un nuovo nodulo, benigno. Era uscita vittoriosa anche da quella sfida e in una intervista lanciò un messaggio a tutte le donne attraverso una intervista al settimanale Panorama: "Cerco di seguire uno stile di vita sano e mi controllo spesso perché purtroppo devo tenere conto del fattore ereditarietà". Era il 2021.

Il tumore che le è stato fatale lo ha affrontato invece nel più stretto riserbo, come testimoniano i tanti post su Instagram in cui fino a 3 giorni fa ha continuato a pubblicare "istantanee" di vita privata e consigli di vita, dal look all'arredamento fino a commoventi messaggi "motivazionali", che testimoniano il suo profondo attaccamento alla vita.