Stefano De Martino, dove l'hanno beccato e con chi

Stefano De Martino è stato avvistato a Miami con il figlio Santiago e una donna misteriosa, ripresa di spalle in un video pubblicato da un Tiktoker. La donna ha lunghi capelli scuri ed é molto magra. In molti dicono si tratti di Gilda Ambrosio, ex del conduttore.

Sous le ciel de Paris. Emanuele Filiberto si “svaccanza”

di stato in stato con la nuova compagna plurimi orziate Adriana Abascal: i due pochi giorni fa hanno partecipato a una cena di gala, il Concerto di Omar Harfouch al Parlamento Italiano. Emanuele Filiberto, 52 anni, che non si é sottratto ai flash dei fotografi, aveva detto che lui e la moglie da tempo abitano in case diverse. E Clotilde Courau come risponde? L’ attrice fa spallucce, ride, scherza e si diverte con il suo nuovo amico italiano, il pierre Carlo Mengucci, sotto il cielo di Parigi.

La Milly D’ Abbraccio allegra e leggera vista a Belve non é quella che in molti conoscono: é una persona spesso triste che ha avuto molti problemi soprattutto con il primo figlio. Da Francesca Fagnani ha offerto la sua parte serena, da svampita anni settanta quasi una Isabella Biagini con la voce squillante che pareva quella di Barbara D’ Urso. Il secondogenito della D’ Abraccio si chiama Brandon Dioguardi e fa il cantante, é nato dall’amore di Milly con Antonio Dioguardi che nel 2007 ha partecipato a L’Isola dei Famosi come guest star.

Dopo l’ intervista di Alessandro Preziosi da maschio alfa, paragonata a quella di Riccardo Scamarcio, il popolo degli webeti chiede a gran voce a Francesca Fagnani di non invitare più maschi etero a Belve.

Comunque Alessandro Preziosi si é mostrato anche aperto: “Un bacio con un uomo fuori dal set? Sì, certo. Alcuni miei amici gay li saluto con la bocca, ma preferisco se hanno la barba perché il contatto con la pelle cruda non mi piace molto. Li bacio per amicizia, ovviamente senza lingua“. E poi: “Un mio tipo ideale? Alessandro Borghi perché no. Diciamo lui, questa possibilità non c’è, ma se ci fosse verrei per dirtela“.

Pamela “Non é la Rai” Petrarolo ha deciso di fare il culo alle fan pazze di Zeudi Di Palma che l’hanno minacciata pesantemente.

Finalmente qualcuno che non sta zitto davanti a questa mandria tossica e malata che minaccia le persone per impaurirle affinchè non critichino più il personaggio che supportano. E sottolinea che la collega con cui ha condiviso l’ esperienza all’ interno della casa del Grande Fratello se ne sta zitta invece che intervenire per fermarle.

Ma ci avete fatto caso che Mediaset sta fallendo giorno dopo giorno da quando ha cacciato in malomodo Barbara D’Urso? Il “carmelita voodoo” sta continuando a colpire.

E, a proposito di Barbara D’Urso, La Repubblica scrive: “I vertici Rai non intenderebbero rinunciare a Barbara D'Urso, nonostante il muro di Forza Italia. Si prevede per lei magari un ingresso più soft, come un programma pomeridiano infrasettimanale”.

Sulla diatriba tra Fabri Fibra e Valerio Scanu, stranamente chi difende l’ indifendibile rapper non riporta mai il testo osceno della canzone da cui è partita la denuncia. Solo che ci sono voluti tredici anni per la sentenza che lo ha condannato a risarcire Scanu. Libertà d’espressione di che? Versi di un’omofobia inquietante. Il più leggero? “Gli ho abbassato i pantaloni, e sotto aveva il tanga e quattro assorbenti, giù le mutande, liquido fuori da questo glande”.

Valerio Scanu è stato insultato ancora oggi dai fan di Fabri e ha risposto: “Il vero disagio in Italia è che esiste gente che, forte del fatto che esista la democrazia e anche la libertà di parola, asserisce che un artista nei propri testi può dire tutto ciò che vuole, anche offendere un altro. Ma io vi ripeto, carissimi, se tanto vi piace il genere fatevi comporre testi simili per voi o per le vostre madri“.

Come sappiamo, visto il disastroso share, The Couple chiude in anticipo. Nel cast le sorelle Boccoli, che erano anche nel cast di Reality Circus, nel 2006, che chiuse pure allora in anticipo.

Una garanzia.

“Surrealtá”: Fedez a maggio dell’anno scorso si sarebbe accordato con Cristiano Iovino (tramite cifra stellare) e oggi, un anno dopo, risulta, in via definitiva, che lo stesso Fedez non fosse nemmeno coinvolto nel pestaggio a Iovino? Questo sottolinea Grazia Sambruna.

Stati di clonazione progressiva.Il podcast di Valentina Ferragni che è uguale a quello di Giulia Salemi che è uguale a quello di Diletta Leotta.

BigMama: "Sanremo è festival più bello, con un pubblico diverso da Eurovision: non credo sia il giusto metodo di selezione. Felice per chi lo ha vinto e ci ha fatto fare sempre bene in Europa, però ci meriteremmo un contest nazionale a parte”. Dello stesso parere Rosa Chemical.

Malena ha smentito quelli che nei giorni scorsi parlavano di una sua difesa di Rocco Siffredi: “Rocco dice che non sto bene, ma non ho mai avuto problemi psicologici e non ho necessità di rivolgermi a uno psichiatra. Sono sana come un pesce, io mi sono resa conto di non voler fare più quel lavoro e basta. Dicono che sono malata, rovinano e screditano la mia immagine, non vogliono che io abbia altre opportunità in ambiti diversi”.

Nonostante il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico, Alessandro Basciano si é scagliato contro la sua ex Sophie Codegoni e anche alla madre di lei, Valeria Pasciuti. A Le Iene ha detto: “Ma la violenza psicologica su di me? Lei veniva a Parigi con me a dirmi ti amo e poi la vedevo a Verissimo dove diceva che siamo solo due genitori e che non c’era più nulla tra noi…mi ha tirato un caricatore dell’Iquos in testa, abbiamo chiamato l’ambulanza perché mi usciva il sangue ovunque.. la madre disse “farò di tutto per farvi lasciare e farò di tutto per non farti più lavorare”…mi hanno detto “ci avrebbe pagato fiori di quattrini pur di levarti dalle scatole”. Questo di recente, ok? Tutto documentato. Ci sono le chat, testimoni“.

E Sophie Codegoni in un commovente monologo sempre a Le Iene, ha detto: “Mi ha fatto a pezzi, con le parole, con lo sguardo, con il controllo, con quel modo di farti sentire sbagliato o colpevole. Io lo amavo, così tanto da restare anche quando stavo male, da credere alle sue promesse sempre uguali, perché piangeva, si inginocchiava, diceva “cambierò” e io speravo. Poi ha cominciato a controllarmi, mi spiava e minacciava che mi stava vicino…Mi ha fatto male, sì, ma sono ancora qui.”