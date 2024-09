Laura Pausini, svolta (sexy) a 50 anni: come si ripresenta, irriconoscibile

24 settembre 2024 a

a

a

Appuntamento al 27 settembre: quel giorno Laura Pausini lancerà la sua nuova canzone, Ciao, scritta con il brillante autore britannico Sam Smith. Nell'attesa, sui social la popstar romagnola, forse la voce italiana più famosa nel mondo, capace di dividersi tra il Sud America e Miami e con lo status di superstar internazionale che, dalle nostre parti, spetta forse solo a gente come Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, il Volo e Maneskin, ha dato in pasto all'esercito di suoi fan una nuova, clamorosa e seducente immagine.

A 50 anni tondi, l'ex ragazzina che conquistò l'Italia ancora adolescente portando sul palco del Festival di Sanremo la romanticissima, struggente La solitudine, svolta e si fa bionda, per la prima volta nella sua vita. E lo stesso prossimo singolo sembra segnare una sorta di rinascita, un voltare pagina lasciando andare il passato.

"Ciao parla della capacità di lasciare andare con serenità le persone che sono state al nostro fianco fino ad ora. Cosa non semplice. Almeno per me - spiega l'artista su Instagram -. Normalmente quando finisce una storia (d’amore, d’amicizia o di lavoro) è più facile discutere, trovare una colpa, cancellare l’altro. Questa volta no. Si può imparare a lasciar andare e vivere ognuno la propria vita rispettandosi. Sbattendo la pace in faccia alla guerra".

Elodie, lo spacco della gonna è profondissimo: vietata ai minori sul palco | Guarda

"Per il videoclip di Ciao ho deciso di farmi bionda perché simboleggia un cambiamento forte per me e ho scelto l’abito bianco con le ali perché simboleggia la voglia di libertà. Da sempre cerco di fare in modo che i miei video raccontino attraverso i dettagli quello che sto cantando e questa volta mi troverete così".