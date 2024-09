Nunzia De Girolamo, soffiata sentimentale sulla Hunziker: "Un errore farselo scappare"

27 settembre 2024 a

Riavvolgere il nastro fino al 2015, anno in cui Giovanni Angiolini prese parte al Grande Fratello, edizione del reality durante la quale stupì il pubblico per la sua bellezza e per i suoi modi, educati ed impeccabili. Dunque, Angiolini è tornato sotto le luci della ribalta per un'estate di passione trascorsa con Michelle Hunziker, fresca di separazione da Tomaso Trussardi.

E Angiolini recentemente è tornato a parlare della Hunziker, ragione per la quale Nunzia De Girolamo lo ha voluto con sé nella squadra di Ciao Maschio, il programma che conduce su Rai 1. E dopo l'ingresso nel programma, ecco che la De Girolamo parla di Angiolini anche in un'intervista concessa al settimanale DiPiù Tv, intervista in cui sul ragazzo spende parole cariche di stima e di ammirazione.

Infatti, Nunzia definisce Angiolini una persona "molto attenta, riservata e rispettosa". Dunque, sulla Hunziker, aggiunge che "ha fatto un errore a farselo scappare".

Per inciso, a Ciao Maschio lo stesso Angiolini, parlando della sua relazione con la conduttrice di Striscia la Notizia aveva sottolineato come la frequentazione era avvenuta in periodi "molto difficili delle nostre vite e ci siamo fatti del bene". Poi, però, la storia è finita, in un contesto di massimo rispetto reciproco.