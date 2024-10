Stefano De Martino "peggio di me, super performante": la soffiata a luci rosse di Rocco Siffredi

02 ottobre 2024 a

a

a

Un pronostico decisamente piccante, quello di Rocco Siffredi. E parlando di doti sotto le lenzuola, non poteva essere diversamente. Il divo del cinema a luci rosse, in una succosa e spassosa intervista al podcast Gurulandia, ha parlato a ruota libera dei vip del mondo dello spettacolo in chiave decisamente "intima".

Prima domanda scomoda: con chi passerebbe una notte di passione? Elisabetta Canalis o Belen Rodriguez? Le due showgirl sono indiscutibilmente il sogno proibito di milioni di italiani di ogni età ma Rocco non ha esitazioni né dubbi: "Belen tutta la vita - risponde secco -, credo che stiamo parlando di due livelli diversi. Mi avete fatto una domanda, scegliendone una dico Belen".

"Avete capito perché hanno vinto 100.000 euro...": Affari Tuoi, il folle sospetto su Alice dalla Toscana

Dopo aver confermato tutta la sua stima per Alessandro Borghi, che lo ha interpretato nella serie Netflix SuperSex ispirata proprio alla sua vita ("E' stato veramente top. L'unica cosa in cui non era me stesso era il sesso, perché ogni tanto lo vedevo arrabbiato. Inizialmente si era pensato di farmi fare una protesi per lui, non perché lo avesse piccolo ma per avere una erezione durante le riprese. In realtà non ne ha mai avuto bisogno e me l'ha ridata. Lui è grande"), Siffredi ha tessuto le lodi di Stefano De Martino.

L'ex di Belen, cresciuto come ballerino ad Amici di Maria De Filippi è oggi conduttore di Affari tuoi, su Rai 1, "è peggio di me. A sensazione ve lo assicuro. Io non mi sbaglio mai, lui è super-performante". E non si sta parlando (solo) di ascolti.