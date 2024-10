Tananai: "Stavo crepando. State attenti alle pastiglie effervescenti"

03 ottobre 2024 a

Il cantante Tananai ha voluto condividere con i suoi fan una brutta disavventura, mettendoli in guardia sui pericoli delle pastiglie effervescenti. In una Instagram stories ha detto: "Buongiorno, faccio questo video perché stamattina stavo crepando. State attenti".

"Ho preso una pastiglia di quelle per il raffreddore che frizzano - ha spiegato Tananai sui social -. E niente, stavo bevendo. Nel frizzio della schiuma non avevo visto che la pastiglia non era finita e ho bevuto un sorsone. Poi la terribile conseguenza. "Mi si è fermata qua in gola, la pastiglia. Ragazzi, stavo crepando. E niente, perché era una cosa ferma che frizzava. Tutto questo per dire: 'Fate attenzione se prendete le pastiglie, quelle che frizzano'. controllate che siano effettivamente finite. Stavo facendo - ha concluso - una fine orribile".

Tananai tornerà a esibirsi sui palchi delle principali città italiane con il “Calmocobra Live 2024” per tutto il mese di novembre a partire dalla data zero alPalazzo del Turismo di Jesolo (VE) sabato 2 e proseguendo poi per un doppio appuntamento al Forum di Milano lunedì 4 e martedì 5, al Nelson Mandela Forum di Firenze venerdì 8, al Kioene Arena di Padova sabato 9 e al Palaflorio di Bari martedì 12. La nuova tournée del cantautore continuerà poi venerdì 15 al Palasele di Eboli (SA), al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20, al Modigliani Forum di Livorno sabato 23, all’Unipol Arena diBologna mercoledì 27, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venerdì 29, concludendosi a Torino, martedì 3 dicembre presso l’Inalpi Arena.