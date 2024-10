Affari Tuoi, Luca: "Cambio il numero 13 con l'11", De Martino crolla in lacrime

04 ottobre 2024 a

a

a

"Cambio il numero 13 con l'11". Ad Affari Tuoi, una puntata che ha fatto commuovere tutti i telespettatori. Luca, concorrente del Trentino-Alto Adige insieme a mamma Wilma hanno raccontato una storia strappa lacrime. I due hanno ricordato Laura, sorella di Luca, morta di leucemia. Seguendo il suo numero e ignorando tutte le offerte del dottore, si sono portati a casa la bellezza di 100mila euro. E lo stesso conduttore si è emozionato dopo aver ascoltato la loro storia.

Il concorrente del Trentino-Alto Adige, ribattezzato Russell Crowe e il Gladiatore da De Martino, durante la partita ha deciso di farsi affiancare dalla mamma Wilma. Luca ha raccontato di essere un impiegato. Mamma Wilma, invece, lavora presso l'ospedale di Bolzano "nel reparto di terapia intensiva neonatale". E poi hanno ricordato la povera Laura.

"Ma davvero lo fai": la frase della mamma di Luca che ha spiazzato tutti ad Affari Tuoi

Aveva la leucemia e l'11 novembre scorso lui le ha donato il midollo per cercare (inutilmente) di salvarla. "Per me 11 è cuore, lei è sicuramente qui con noi", ha spiegato il concorrente, che ha mostrato di avere un ciondolo a forma di cuore con sopra il numero 11 e la scritta: "Insieme possiamo fare grandi cose", donatogli proprio dalla sorella Laura. De Martino si è commosso. E quando Luca ha vinto 100mila euro, il conduttore ha urlato: "Insieme faremo grandi cose, Laura aveva ragione. Il cuore ha sempre ragione".