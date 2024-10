Da Ballando con le Stelle a Nove, la d'Urso sta tornando

Marco Rocchi 08 ottobre 2024 a

a

a

Barbara d’Urso punge Mediaset e la Lucarelli, scalfendo in realtà solo l’ammansita Selvaggia in una partita che, tutto sommato, finisce in un pacifico pareggio. L’attesissima serata di sabato, quella con “Carmelita” in pista per una notte, Ballando con le stelle (24,4% di share) ha perso di misura lo scontro tra pesi massimi contro il principale competitor, ovviamente Maria De Filippi e tutto lo squadrone di giudici e conduttori vari di Tu si que vales su Canale 5 (25,5%). La spada dalla lama più sagace e tagliente è stata però sicuramente nelle mani dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso che tra l’altro aveva fatto precedere il suo ingresso danzereccio in scena da una clip nella quale, ironicamente, si chiedeva cosa fosse la tv trash: «Non l’ho capito. Sono sparita io, temporaneamente, dalla televisione ed è sparito il trash. Vuol dire che sono magica!»

La Lucarelli, giurata nemica (in realtà nemica giurata e pluriquerelata dalla d’Urso), inizialmente si è presentata sul bancone con una sagoma cartonata quasi avesse voluto evitare il confronto. Invece dopo che gli altri membri della giuria si sono pronunciati sulla sensuale prova di Carmelita che ha performato in due balli caraibici, si è palesata in carne e ossa. «Da quanto non ci vediamo? Quante querele fa?» ha esordito Lucarelli. «E quante cose da querelare hai fatto tu?» ha replicato d’Urso. «Ma parliamo di ballo...» ha esortato Milly, sostenuta anche dal fairplay di Barbara che ha controbattuto: «Delle querelle a chi guarda la tv non interessa, se non a pochi acidi...».

"Da quando sei sparita dalla tv...": Selvaggia Lucarelli-Barbara D'Urso, volano stracci su Rai 1

Il confronto si è spostato quindi sull’esibizione, sulla quale neppure la Lucarelli ha avuto da eccepire. «C’è poco da dire, è stata molto brava, è una gran figa, e con questo so di essermi comprata Barbara d’Urso che, si sa, vuole essere figa sopra ogni cosa». Con Barbara che confermava di non volerlo solamente ma di esserlo. Così come, sollecitata in un duetto risultato alla fine gradevole proprio con la Lucarelli, si è lasciata scappare che «prima o poi» il suo ritorno in tv avverrà. Sul Nove è il rumor che continua a girare senza troppe conferme o proprio sulla Rai che continua ad essere l’unica tv ad ospitare la grande esule del piccolo schermo. «Se dice così vuol dire che il prossimo anno qualche testa salterà» ha affermato Selvaggia. «Se non sarà la tua, Milly, sarà quella di Matano». Il giallo sul ritorno in tv della conduttrice napoletana resta dunque acceso come le luci della ribalta, «quelle che ho inventato io» afferma Barbara, ancora ben puntate sulla d’Urso, attesa da un pubblico che sembra proprio non averla dimenticata.