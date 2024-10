Reazione a Catena, le Volta pagina abbandonano? "Questo è il vero motivo", l'ipotesi virale

07 ottobre 2024 a

A Reazione a Catena è accaduto l'impensabile. Le campionesse in carica, le "Volta pagina", hanno deciso, dopo 31 puntate di ritirarsi. Pino Insegno in apertura di puntata, in questo lunedì 7 ottobre, ha annunciato: "ra poco noterete che Le volta pagina non saranno in studio. Perché? Perché dovevano tornare a lavorare prima o poi. Era più di un mese che stavano insieme a noi e per motivi familiari e professionali sono tornate al lavoro. Ora sono con voi dall’altra parte della telecamera e giocheranno insieme a voi, da casa".

Insomma, a quanto pare a dettare la scelta di abbandonare il programma sarebbe stata una esigenza personale, come scrivono in molti sui social. Un motivo legato alla vita privata delle tre donne che hanno deciso di interrompere la loro partecipazione al seguitissimo programma di Pino Insegno.

Dopo 31 puntate e dopo una vincita mai vista prima, circa 300.000 euro, le tre hanno deciso che era tempo di tornare a casa. Ma dalle reazioni social il loro addio pare non abbia convinto i telespettatori che chiedono al programma di farle tornare il prima possibile in studio per un'altra sfida. Ma a quanto pare per il momento le Volta pagina non hanno alcuna intenzione di tornare in tv...