Sonia Bruganelli, la bordata dello storico autore di Bonolis: "Per quello che è..."

08 ottobre 2024 a

a

a

"Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far conoscere per quello che è. Ci è riuscita". A scrivere su X questo giudizio, gelido, riguardo a Sonia Bruganelli non è una persona qualunque ma Marco Salvati, storico autore di Paolo Bonolis. Vale a dire, l'ex marito dlela Bruganelli. Ecco perché Giuseppe Candela, giornalista e guru del gossip televisivo italiano, può solo commentare con un significativo "ahia".

I rapporti tra Bonoli e Bruganelli, almeno formalmente, sono rimasti ottimi dopo la separazione arrivata a sorpresa. Il conduttore di Mediaset ha ammesso di aver accettato una decisione partita dalla compagna, che per prima pare essersi rifatta una vita dal punto di vista sentimentale. Di Bonolis, oltre che collaboratore, Salvati è amico di vecchia data (anche se secondo Dagospia tra i due ci sarebbe stata una rottura nel 2023) ed ecco perché le sue parole pesano ancora di più.

"E adesso basta!": Sonia Bruganelli sbotta in diretta dopo il ballo sexy, un caso a Ballando

Forse lo spunto polemico a Salvati è stato fornito dal battibecco tra la concorrente di Ballando con le stelle e la giudice Selvaggia Lucarelli, colpevole di averla sbeffeggiata chiamandola "piccola". "Mi ha detto che sono piccola ed è vero, per 50 anni non mi sono mai esposta così su un palco, ma quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione l'ho trovato gratuito. A casa ho una figlia di 16 anni che mi guarda". Proprio quel riferimento alla figlia avuta con Bonolis, secondo molti sui social, è stato fuori luogo. E se la Lucarelli, come di consueto, ha scelto l'arma della perfida ironia ("Toccherà dare 10 a tutti quelli con prole), Salvati ci è andato giù particolarmente duro. Peraltro, secondo tele-gossip, proprio la Bruganelli avrebbe avuto una voce in capitolo nell'allontanamento dell'autore da Avanti un altro. Tutto torna, come suol dirsi.