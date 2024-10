Elettra Lamborghini, foto virale: "Uragano Milton? Non so cosa vi raccontino in Italia, ma qui..."

11 ottobre 2024 a

"Ieri notte, tanto vento e basta, doveva essere la giornata peggiore ma comunque a Miami è tutto ok": Elettra Lamborghini, che vive in Florida insieme al marito Afrojack, ha rassicurato i suoi follower sul passaggio dell'uragano Milton, che sta creando non pochi disagi in diverse zone del Paese. "La parte interessata della Florida è Tampa - ha spiegato la cantante nelle sue storie Instagram - e sono 4 ore di macchina di differenza... Il palazzo è altissimo e a queste altezze il vento c'è sempre".

La Lamborghini, poi, ha detto di essere tranquilla perché il tempo non sarebbe così brutto come lo stanno descrivendo in Italia. In un'altra storia, in particolare, ha postato uno screenshot preso dal sito Usa Today che mostra il passaggio dell'uragano Milton e a corredo ha scritto: "Raga, l'uragano è già passato e a Miami, a parte un vento forte, ieri sera non è successo nulla, state calmi... Non so cosa vi stiano raccontando in Italia, ma qua c'è il sole e la gente è in spiaggia! Ogni anno, almeno, ne arriva uno e quest'anno, questa zona della Florida l'ha scampata. Credo che moltissimi video che vedete online non siano recenti, ovviamente, ci sono stati danni, ma non qui". Infine, ha aggiunto: "Doveva essere di categoria 5, invece, è rimasto a 3 e si è abbassato anche a 1, è andata bene, in un certo senso... Purtroppo qui, succede spessissimo e poteva andare peggio, ma molto peggio. Non preoccupatevi, qua è tutto ok. Come vi dicevo, la zona interessata è Tampa che dista 4 ore di macchina da qui".