Angelina Mango, cancellati altri concerti: il messaggio e la foto nella notte spaventano i fan

Grande apprensione per Angelina Mango. La cantante che ha trionfato all'ultimo Sanremo da qualche tempo non appare più in pubblico, infatti sono saltate diverse date dei concerti previsti in questi giorni. Dopo la cancellazione della date di Napoli e Molfetta, la Mango ha dovuto anche cancellare quelle previste a Firenze, Padova e Torino. In tanti si sono chiesti il motivo di questa "ritirata" dal tout attesissimo dai suoi fan.

A quanto pare alla base della scleta di Angelina Mango ci sarebbero alcuni problemi di salute. E così dopo qualche giorno di silenzio, sul profilo social ufficiale di Angelina Mango è arrivata la comunicazione del suo staff in cui viene annunciato lo stop: "Si comunica che a causa del protrarsi della rinofaringite acuta che ha colpito l’artista, le date del tour di Angelina Mango previste per il 21 ottobre a Firenze (Teatro Cartiere Carrara), il 22 ottobre a Padova (Gran Teatro.Geox) e il 24 ottobre a Venaria Reale, Torino (Teatro Concordia) sono riprogrammate".

E anche Angelina ha voluto esprimere le sue scuse al suo pubblico: "Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere - aveva scritto la cantante in una storia su Instagram qualche giorno fa - per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda, e di ascoltare il mio team per questo ora torno a casa, mi riprendo la mia voce, e tra 4 giorni torniamo sul palco più carichi di prima. Scusate ancora". E nella serata di ieri sui social è apparsa una storia in cui Angelina, gambe sul tavolo davanti alla tv, attende fiduciosa il ritorno della voce.