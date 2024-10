Ornella Vanoni, la confessione: "Un patrimonio di 118 milioni di euro? Ecco la verità"

27 ottobre 2024 a

a

a

"Hanno scritto che ho un patrimonio di 118 milioni di euro, più di Miuccia Prada. Se fosse vero non sarei qui con lei, sarei a nuotare in un’isola del Pacifico": Ornella Vanoni lo ha detto in una recente intervista al Corriere della Sera, confermando così di non avere soldi da parte. Alla domanda sul motivo per cui ha perso i soldi, la Vanoni ha risposto: "Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato. E un po’ per un senso di solitudine. Ero sempre da sola nelle mie scelte; e gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo". Oggi la cantante vive a Milano, nel quartiere di Brera.

Per quel che riguarda la vita privata della Vanoni, il suo primo grande amore lo ha avuto a 19 anni quando ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine con il regista Giorgio Sthreler. Al 1960, invece, risale la relazione con Gino Paoli, un amore tormentato e difficile. Successivamente Ornella sposa l'impresario teatrale Lucio Ardenzi, da cui si separa nel 1962, dopo la nascita del figlio Cristiano. A detta della cantante, quel matrimonio fu un errore: "Io volevo ancora bene a Gino e lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine", aveva raccontato lei a La Repubblica.