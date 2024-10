Jamie Foxx, la verità sul malore: "Avvelenato da Puff Daddy", Hollywood sconvolta

26 ottobre 2024 a

Assume contorni sempre più inquietanti lo scandalo Puff Daddy. Il rapper e potentissimo imprenditore, già al centro di una maxi-inchiesta su violenze e stupri che sarebbero avvenuti alle sue feste, i famigerati white party a cui hanno partecipato i vip più famosi di Hollywood e della musica americana, sarebbe ora al centro delle accuse di Jamie Foxx, attore afro-americano tra i più apprezzati.

Nell'aprile 2023, il divo di Django Unchained è stato in pericolo di vita, ricoverato d'urgenza per misteriosi e mai del tutto precisati motivi di salute. Secondo alcuni media americani, la responsabilità di quel repentino, drammatico tracollo fisico sarebbe proprio imputabile a Puff Daddy / P-Diddy, al secolo Sean Combs. stato portato d’urgenza in ospedale, lasciando fan e colleghi in ansia per le sue condizioni di salute.

Sarebbe stato lo stesso Foxx, durante le registrazioni del suo show per Netflix What had happened was all'Alliance Theatre di Atlanta, a puntare il dito contro il suo ex amico: "Diddy è responsabile di ciò che mi è successo, mi ha avvelenato, sono finito in ospedale per colpa sua e sono io che ho chiamato l’FBI".

"Posso anche dirvi che Jamie dopo la fine del ricovero era sparito dagli ambienti in cui avrebbe potuto incontrare Diddy e ora che Sean Combs è in carcere lui non si nasconde più - ha aggiunto ai media un regista, presente allo show dell'attore, dicendosi sicuro che Foxx non scherzasse -. Loro due in passato erano come fratelli, ma poi il rapporto è saltato. Sono rimasto scioccato quando l'ho sentito fare quelle affermazioni". A confermare questa versione anche Big Homie, celebre bodyguard delle celebrità: "So che Diddy ha avvelenato Jamie Foxx e che Jamie lo ha denunciato all’FBI per questo motivo. Vedrete che presto sarà una cosa pubblica".