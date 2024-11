Affari Tuoi, Striscia schiera "Mentana" contro Stefano De Martino: esplode lo scandalo?

08 novembre 2024 a

Striscia La Notizia disputa un nuovo round contro Affari Tuoi. Da tempo il Tg satirico di Canale 5 ha messo nel mirino il gioco dei pacchi e nella puntata andata in onda ieri sera di fatto attacca Stefano De Martino con un deepfake del direttore di Tg La7, Enrico Mentana. Per criticare il gioco dei pacchi rossi e blu, "Mitraglietta" a cui è stata modificata la voce afferma: "L'altro giorno stavo guardando Affari Tuoi, altro che maratone elettorale...lì fanno la corsa al guadagno facile".

Il discorso del tutto fake, lo ricordiamo, prosegue così: "Stefano De Martino si atteggia a paladino dei bisognosi, ma è furbo come una faina!". E ancora: "Guardate la puntata del 5 novembre che ha come protagonista Fausto, un operaio che ha un'amara storia personale legata al numero 13. Guarda caso proprio il pacco che sceglie e, guarda caso, proprio il pacco in cui la prduzione mette il premio da 300.000 euro".

Qui arriva la spruzzata di veleno: "Per farlo vincere? No, per fare spettacolo: Fausto ha bisogno di soldi, un mutuo da estinguere, vuole mettere su famiglia e allora come fa a rifiutare e i 20.000 euro offerti dal Dottore?". Non finisce qui. "Ma è ora che, con ancora quindici minuti di trasmissione da riempire che il vero volto di De Martino inizia a uscire allo scoperto. Stefano inizia a elencare quello che i concorrenti avrebbero potuto vincere se non si fossero fermati. un elogio del rimpianto". Infine la chiusa: "Insomma ad Affari Tuoi c'è un valore del pacco e un valore delle persone. Ma, come dice De Martino, 'Bisogna sempre credere nei segni'". Scontro aperto.