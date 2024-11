Francesca Fagnani, la richiesta più strana dai suoi followers: "Ti prego, fammi vedere i piedi"

10 novembre 2024 a

"Che belva si sente?". Questa è la classica domanda che Francesca Fagnani porge ai suoi ospiti durante un'intervista a Belve. La conduttrice è pronta per la nuova stagione della sua trasmissione. La giornalista è da qualche tempo la compagna del direttore del Tg La7 Enrico Mentana. E, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha svelato alcune curiosità sul suo partner.

"Mi ha dovuto corteggiare molto", ha spiegato Fagnani parlando del suo compagno Enrico. "Almeno un anno e mezzo - ha proseguito la conduttrice -, perché non ero sicura. Perché non c'è sempre il colpo di fulmine. Alcune persone ti crescono dentro". La giornalista ha poi sottolineato l'importanza di mantenere la propria indipendenza professionale: "Ho fatto tutto da sola, nel bene e nel male".

Sul tema gelosia, Fagnani ha confessato di aver spiato in passato il telefono del compagno "ma ha messo cento password e otto riconoscimenti facciali: non ci arrivo più". Lui, dal suo canto, non è geloso: "Ho molti più corteggiatori ora, rispetto a prima. Mi contattano anche sui social e mi chiedono tantissime volte foto dei piedi. Una persona - ha concluso - una volta mi ha scritto: 'Ti prego, puoi far vedere i tuoi piedi in tv per cinque minuti'".