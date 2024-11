Al Bano contro Amadeus: "Non è stato corretto", cosa rivela su Sanremo

15 novembre 2024 a

"Non ha rispettato i patti": Al Bano contro Amadeus nell'intervista al settimanale Oggi. Il cantante di Cellino San Marco, convinto di essere in gara nell'edizione di Sanremo condotta da Carlo Conti a febbraio 2025, ha rivelato che avrebbe dovuto partecipare alla kermesse anche nel 2024. "Sono andato ospite nel 2023 assieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, l’accordo era che nel 2024 sarei stato in gara - ha raccontato l'artista -. Invece mi ha detto che non mi prendeva perché non voleva rovinare l’effetto trio. Non è stato corretto, sembrava fossi il ragazzino che voleva andare a Sanremo. Non è giusto né eticamente, né professionalmente. Non voglio fare polemica, ma la cronaca è questa, piaccia o non piaccia".

Sul prossimo festival, invece, ha detto: "Torno a Sanremo, ho proposto due brani. E sarà il mio ultimo Sanremo in gara". In ogni caso, i nomi degli artisti che prenderanno parte alla kermesse musicale saranno resi noti dal direttore artistico e conduttore Conti solo il 2 dicembre. Al Bano, poi, ha escluso la possibilità di un ritorno con Romina Power: "A Sanremo vado da solista". Intervistato da Oggi, il cantante si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando anche di un'altra edizione del festival: "Non accetto il fatto che un brano come Di rose e di spine, che è di una bellezza sconvolgente, sia stato eliminato al primo ascolto al festival del 2017". Infine un commento sull'elezione del repubblicano Donald Trump negli Usa: "Con lui, nel giro di 4-5 mesi finiranno le guerre. Secondo me lui e Putin sono già d’accordo".