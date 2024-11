Adriano Panatta, la rivelazione di Loredana Berté: "Mi lasciò per la mia migliore amica"

16 novembre 2024 a

Loredana Berté tornerà ad accomodarsi sulla sedia da giudice di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici ormai da due anni, insieme ad Arisa, Clementino e Gigi D'Alessio. Berté è una delle icone più conosciute e apprezzate del panorama musicale italiano. Ma in molti non conoscono alcuni aneddoti che riguardano proprio la sua infanzia. I genitori di Loredana si separarano nel 1965. E lei andò a vivere insieme alla madre e alle tre sorelle - tra cui anche la celebre Mia Martini - nella Capitale. "Quello è stato il momento più bello della mia vita", ha raccontato la cantante.

Nel decennio seguente, dopo un periodo di gavetta, arrivò anche il grande successo come performer musicale. Prima con Sei Bellissima, poi con Dedicato e infine E la luna bussò. Una carriera sempre in impennata grazie al suo talento musicale e alla stravaganza che l'ha sempre contraddistinta. Loredana, grazie alle sue canzoni, mostrò sempre il suo lato più rock che risaltò ancora di più con gli abiti che indossava, ad esempio, tubini di pelle, gonne bianche ampie di tulle oppure ancora vestiti di pizzo. Non importava cosa indossasse, doveva e voleva essere trasgressiva.

Ma oltre alla musica, Loredana ha vissuto anche una vita amorosa da film. Tra le sue relazioni più importanti, si ricorda quella con l'ex leggenda del tennis Adriano Panatta. Una storia breve, durata poco più di un anno. Ma che l'ha segnata nel profondo, soprattutto a causa del suo epilogo. "Fu un vero e proprio colpo di fulmine: appena lo vidi, pensai 'Lui è mio'. E lui aveva pensato la stessa cosa. Per me è stato il primo amore, forte, passionale, puro, positivo - ha raccontato Loredana -. Poi, però, mi lasciò per sposare una ragazza che poi è ancora la mia migliore amica. Ci eravamo lasciati da pochi mesi, io stavo tornando in aereo dal Kenya, dove avevo scattato la copertina di ‘Sei bellissima’, e lessi sul giornale che si erano sposati. Comunque Rosaria (Luconi, ndr) è una donna eccezionale, siamo amiche da sempre, la saluto con affetto".