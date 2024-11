Mike Tyson, schiaffone in faccia a Paul prima del match. "Ora deve morire"

15 novembre 2024 a

Mike Tyson sembra lo stesso di 30 anni fa. Muscolosissimo, aggressivo e con la voglia di spaccare tutto. Alla sua età, però, non può più competere per conquistare un titolo mondiale di boxe. Al più, può gareggiare in un'esibizione, che comunque conserva un po' di quel fascino tanto caro ai suoi milioni di fa. Per l'occasione, Tyson lotterà contro Jack Paul, uno degli youtuber più seguiti e apprezzati negli Stati Uniti.

Sono volati schiaffoni. Nell'istante in cui i due lottatori dovevano pesarsi e posare davanti ai fotografi, Tyson non è riuscito a contenere la sua foga e ha colpito Paul in faccia. Solo l'intervento dei rispettivi team ha evitato che la situazione degenerasse. "Adesso è una questione personale, deve morire", ha detto Jack Paul calandosi nella parte del 'cattivo' di turno. Dopo queste scaramuccie, i telespettatori si attendono un match senza esclusione di colpi.

The best angle of Mike Tyson SLAPPING Jake Paul during their press conference #PaulTyson pic.twitter.com/xxOABGUiD3 — Adjusted55 (@BillPrinter00) November 15, 2024

L'evento è in programma nella notte tra il 15 e il 16 novembre ad Arlington, in Texas. Il match sarà trasmesso in streaming da Netflix e dovrebbe iniziare alle 2 del mattino, alle 4 ore italiane. I video diffusi online hanno evidenziato un dettaglio sfuggito ai più: Tyson, scalzo sul palco, è scattato quando Paul - con un gesto giudicato intenzionale - gli ha pestato un piede...