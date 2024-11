Aitana, "amplesso sul palco": Spagna indignata, lo show vietatissimo ai minori

19 novembre 2024 a

Ha soli 25 anni, ma da diversi mesi ha la Spagna (e non solo) ai suoi piedi. E forse anche per questo la cantante Aitana sta facendo tanto discutere da Madrid a Barcellona. Il volto pulito non inganni: la ragazza è una vera e propria bomba sexy, paragonabile in qualche misura a popstar italiane come Annalisa o Elodie, capaci di abbinare una carica erotica invidiabile sui social e sul palco e una bravura artistica che permettere loro di inanellare tormentoni su tormentoni e riempire palazzetti e stadi.

Proprio per le sue qualità innegabili dal punto di vista musicale, però, su X e sui social si sta scatenando una campagna mediatica sempre più massiccia contro gli eccessi dei suoi live. Coreografie sempre più estreme, roba da far impallidire star spesso "vietate ai minori" come le americane Lady Gaga, Miley Cyrus e Kardi B o l'ango-kosovara Dua Lipa, la vera regina dell'erotic-pop.

"Bravissima e bella Aitana - scrive su X un fan in uno dei tanti commenti sul tema -, che senso ha mettere tutto questo 'show' +18 ai concerti a cui partecipano i minorenni? Te lo chiedo da padre e da conducente (una espressione per 'autista delle figlie', ndr), ho pagato 600 euro i biglietti per dover tirare per i capelli le mie figlie". Polemica, questa, sempre attuale a qualsiasi latitudine, Italia compresa.

Proprio il pubblico italiano, o almeno la gran parte di esso e quello più "generalista", ha conosciuto Aitana Ocaña, questo il vero nome di Aitana, al Festival di Sanremo, quando nella serata delle cover ha accompagnato Sangiovanni sulle note di Farfalle, che proprio lei aveva portato al successo in Spagna. Ex bambina-prodigio, nel 2017 era entrata nel cast del talent Operación Triunfo sfiorando la partecipazione all'Eurovision Song Contest in rappresentanza del Paese, ma diventando una star a velocità record.