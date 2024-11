Affari Tuoi, lo strano oggetto sulla cravatta di De Martino: "Maria Paola ha l'ipoacusia"

19 novembre 2024 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Maria Paola. La concorrente delle Marche fa una partita pessima: i pacchi rossi saltano via come birilli e quando il gioco è a metà di fatto la signora appare senza speranze. Ma in questa puntata di martedì 19 novembre è accaduto l'impensabile: infatti Maria Paola proprio all'ultimo giro mette le mani su un bottino ghiotto. Rimasta con un pacco blu e con uno rosso, rifiuta il cambio e si tiene il pacco 8. Scelta vincente: vince ben 30.000 euro. Ma in questa serata gli occhi del pubblico sono rimasti, a lungo, puntati su Stefano De Martino che si è presentato con un accessorio piuttosto curioso. Infatti sulla cravatta il conduttore di Affari Tuoi ha mostrato una aggeggio particolare, un ferma-cravatta piuttosto vistoso. Sui social in tanti si sono chiesti: "Cosa indossa De Martino?".

E ancora: "Ma che cosa ha sulla cravatta?". La risposta l'hanno data diversi utenti su X che hanno seguito la puntata sin dall'inizio: "La concorrente soffre di ipoacusia quindi per poter sentire la voce di Stefano mentre lui si muove per lo studio usa l'apparecchio sulla cravatta", ha scritto un telespettatore. E in tanti hanno confermato. E lo stesso De Martino ha voluto raccontare la storia di Maria Paola: "Soffre di ipoacusia, ha perso parzialmente l’udito nel 2015 e indossa delle protesi acustiche". Una storia che ha commosso il pubblico. Ma alla fine le lacrime sono state spazzate via dai sorrisi.