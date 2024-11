Affari tuoi, Camilla sbaglia il pacco? De Martino la provoca: "Non vi fidate mai dei bar della Sardegna"

22 novembre 2024 a

"Noi due ci capiamo con lo sguardo". Momento topico ad Affari Tuoi, il game show in onda su Rai 1. La concorrente - Camilla dall'Umbria - della puntata di oggi, venerdì 22 novembre, aveva deciso di aprire il pacco numero 4, quello della Sardegna. Il dottore si è avvicinato al ragazzo che aveva davanti l'involucro con la cifra misteriosa. Lo ha aperto e poi lo ha fissato dritto negli occhi. "Chiedo aiuto a un collega", ha risposto lei riferendosi al rappresentante della Sardegna, che di mestiere fa il barista.

"Tu sei il nostro bar di fiducia perché fai dei prezzi onesti - ha sottolineato De Martino -. Mentre sto mascalzone qua è il bar più caro della Sardegna". Il dottore, senza giri di parole, stava cercando in tutti i modi di dissuadere la concorrente. "Cosa vuoi trovare lì? I 300? No...", ha insistito lei. "Può mai essere?", ha risposto De Martino. Ebbene sì. "Non vi fidate mai dei bar della Sardena", ha chiosato il dottore mentre ha svelato la cifra dentro il pacco numero 4: 300mila euro, appunto.

"Si mette male ad Affari Tuoi dopo aver aperto il pacco da 300mila BRAVI FINALMENTE", ha commentato una telespettatrice su X. C'è chi invece continua ad apprezzare la conduzione di Stefano De Martino: "Lui il successo che sta avendo questo programma se lo merita tutto!!!!!!".