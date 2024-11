Che tempo che fa, Whoopi Goldberg delude Fazio: "Trump? Io voglio vedere"

25 novembre 2024 a

Forse sperava di chiudere l'intervista clou all'attrice americana Whoopi Goldberg con una bella badilata su Donald Trump, ma stavolta a Fabio Fazio è andata male.

A Che tempo che fa, sul Nove, da settimane si assiste allo psicodramma politico della sinistra italiana e dei suoi intellettuali, da Michele Serra a Massimo Giannini, tutti attoniti per il successo del tycoon repubblicano che a gennaio tornerà alla Casa Bianca dopo 4 anni.

Domenica sera, collegata da New York, c'è la grande attrice americana, Premio Oscar per Ghost e protagonista di film cult come Il colore viola e Sister Act. La 69enne, forse la più grande attrice comica di Hollywood, è da sempre schierata per i diritti degli afroamericani e delle minoranze e non ha mai nascosto le sue simpatie democratiche, e anche in questa ultima infuocata campagna elettorale non è venuto meno il suo endorsment a Kamala Harris, soprattutto in chiave anti-Trump.

L'intervista in collegamento con Fazio scorre via liscia, leggera ed emozionante al tempo stesso, ricca di aneddoti sulla vita privata più ancora che professionale della diva. Un bel pezzo di televisione. In chiusura, il conduttore savonese prova a piazzare la zampata, chiedendo alla sua illustre ospite cosa pensa della vittoria di Trump e quali timori abbia per l'America. Nei giorni scorsi, tanto per dire, due divi dello spettacolo Usa come Richard Gere ed Eva Longoria hanno annunciato che si trasferiranno in Spagna. Ma Whoopi stupisce tutti.

"Io penso che l'unica cosa che ognuno di noi può fare è aspettare e vedere che cosa accadrà. E' difficile, uno può dire 'cominceranno a fare questo, cominceranno a fare quello'. Io voglio vedere prima e poi deciderò cosa fare, quali saranno le mie responsabilità". Nessun terrorismo psicologico, insomma, nessun clima da guerra civile incombente. Fazio, un po' deluso, la liquida velocemente con un "perfetto".